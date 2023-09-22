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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Байден считает, что Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной помощи Киеву

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - У Конгресса США нет другой альтернативы, кроме как поддержать выделение средств для дополнительной помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден журналистам после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет", - цитирует Байдена президентский пресс-пул.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома одобрил новый пакет военной помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что новый транш военной помощи оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов.

Джо Байден Конгресс США Украина
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