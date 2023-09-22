Венгрия заблокировала принятие ЕС антиазербайджанского заявления по Карабаху

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия заблокировала принятие заявления ЕС, в котором осуждалась операция Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха, сообщил обозреватель "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Рикард Йозвяк в соцсети X (ранее Twitter).

Он написал, что об этом "ему сообщили три источника в ЕС, знакомые с ситуацией".

В итоге высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вынужден был выступить с заявлением от своего имени.

Изначально заявление Борреля с осуждением Азербайджана должно было стать совместным документом всех 27 стран ЕС.