Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Венгрия заблокировала принятие ЕС антиазербайджанского заявления по Карабаху

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия заблокировала принятие заявления ЕС, в котором осуждалась операция Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха, сообщил обозреватель "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Рикард Йозвяк в соцсети X (ранее Twitter).

Он написал, что об этом "ему сообщили три источника в ЕС, знакомые с ситуацией".

В итоге высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вынужден был выступить с заявлением от своего имени.

Изначально заявление Борреля с осуждением Азербайджана должно было стать совместным документом всех 27 стран ЕС.

Венгрия ЕС Азербайджан Нагорный Карабах Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Что случилось этой ночью: пятница, 22 сентября

Пентагон продолжит поддержку Киева, несмотря на возможный "шатдаун"

Американские сенаторы представили законопроект о помощи Еревану, включая военную

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Байден считает, что Конгресс США поддержит выделение средств для дополнительной помощи Киеву

Блинкен заявил о предоставлении Украине оружия и техники на $325 млн

Блинкен заявил о предоставлении Украине оружия и техники на $325 млн

Байден одобрил очередной транш военной помощи Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });