ЕК в октябре рекомендует начать переговоры о возможном членстве Украины в ЕС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия склоняется к тому, чтобы в октябре рекомендовать начать переговоры по возможному присоединению Украины к ЕС, сообщили Bloomberg информированные о вопросе чиновники и отметили, что процесс присоединения продлится много лет.

После того как ЕК даст рекомендацию, этот вопрос перейдет на рассмотрение к лидерам стран Евросоюза. Это, вероятнее всего, случится на саммите в декабре. Далее, в случае положительного решения, на Украине начнется длительный процесс по проведению реформ и других изменений для соответствия законодательству ЕС более чем в 30 сферах, отмечает агентство.

В начале года Европарламент призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины и поддерживать "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС. Вместе с тем депутаты Европарламента подчеркнули, что "вступление - это процесс, основанный на достижениях и включающий соблюдение соответствующих процедур и выполнение связанных с ЕС реформ и критериев".