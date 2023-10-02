Боррель счел, что членство Украины в ЕС стало бы серьезной гарантией ее безопасности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вступление Украины в ЕС само по себе способно дать Киеву серьезные гарантии безопасности, предположил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Членство в ЕС - это самые сильные наши гарантии безопасности", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой ведет Еврокомиссия.

Он напомнил, что до конца 2023 года лидеры стран ЕС получат рекомендации Еврокомиссии по вопросу возможного членства Украины и после этого решат, начинать ли с Киевом переговорный процесс по данному вопросу.