Евросовет утвердил количественный состав Европарламента для выборов в 2024 году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейский совет принял в пятницу решение по количественному составу депутатов будущего Европейского парламента, которых изберут на срок 2024-2029 гг.

"Решение устанавливает количественный состав в Европейском парламенте в 720 мест с учетом демографических изменений в государствах-членах ЕС", - сообщается в коммюнике Евросовета, опубликованном в Брюсселе.

Из документа следует, что дополнительные места получили: Бельгия (+1), Дания (+1), Ирландия (+1), Испания (+2), Франция (+2), Латвия (+1), Нидерланды (+2), Австрия. (+1), Польша (+1), Словения (+1), Словакия (+1), Финляндия (+1).

Согласно договору о Европейском союзе, число членов Европейского парламента не может превышать 750 плюс его председатель.

Минимальный порог устанавливается в 6 депутатов от государства-члена, и ни одному государству ЕС не может быть выделено более 96 мест.

"Сегодняшнее решение позволит государствам-членам принять необходимые внутренние меры для организации выборов в Европейский парламент на парламентский срок 2024-2029 годов", - говорится в документе.

В нем названы цифры членов Европарламента 2024-2029 гг. от каждой страны союза: Бельгия - 22, Болгария - 17, Чехия - 21, Дания - 15, Германия - 96, Эстония - 7, Ирландия - 14, Греция - 21, Испания - 61, Франция - 81, Хорватия - 12, Италия - 76, Кипр - 6, Латвия - 9, Литва - 11, Люксембург - 6, Венгрия - 21, Мальта - 6, Нидерланды - 31, Австрия - 20, Польша - 53, Португалия - 21, Румыния - 33, Словения - 9, Словакия - 15, Финляндия - 15, Швеция - 21. Всего 720.

Максимально возможное число членов Европарламента – 96 – будет только у Германии. Минимально представленными будут Кипр, Люксембург, Мальта – по 6 депутатов.