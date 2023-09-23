Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Минобороны РФ сообщило о ранении азербайджанского военного в перестрелке в Карабахе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в субботу в зоне нагорно-карабахского конфликта, ранен военнослужащий вооружённых сил (ВС) Азербайджана, сообщает Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана", - говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - информирует ведомство.

Хроника 27 сентября 2020 года – 23 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Карабах Минобороны Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе под контролем миротворцев РФ сданы более 800 единиц боевого оружия

Антиправительственные акции проходят в крупнейших городах Армении

На учениях Northern Coasts отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО

Германия намерена усилить контроль на границах с Польшей и Чехией

Германия намерена усилить контроль на границах с Польшей и Чехией

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

Что случилось этой ночью: суббота, 23 сентября

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });