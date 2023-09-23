Минобороны РФ сообщило о ранении азербайджанского военного в перестрелке в Карабахе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в субботу в зоне нагорно-карабахского конфликта, ранен военнослужащий вооружённых сил (ВС) Азербайджана, сообщает Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана", - говорится в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - информирует ведомство.