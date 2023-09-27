Российско-американский экипаж МКС перешел в "Союз" перед возвращением на Землю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-23", трансляцию ведет "Роскосмос".

Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки между "Союзом МС-23" и модулем "Причал" российского сегмента станции были закрыты.

Расстыковка корабля от МКС запланирована на 10:55 мск. Затем в 13:24 мск от включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальное сгорит в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как сообщали в пресс-службе Центрального военного округа, для встречи экипажа будет задействовано около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

Экипаж прибыл на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за повреждения радиатора "Союза МС-22" в декабре 2022 года экспедицию продлили на шесть месяцев.

На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.