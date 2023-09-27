Белоруссия обсуждает с индийской BHEL поставки газотурбинного оборудования

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Белорусское госпредприятие "Гродноэнерго" (входит в структуру "Белэнерго") проводит в Нью-Дели переговоры с индийской компанией Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) о поставках газотурбинного оборудования, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Гродноэнерго" изучает возможности реализации новых проектов с индийскими партнерами. (...) Повестка рабочей встречи включает обсуждение перспектив сотрудничества по поставкам, сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинного оборудования", - говорится в сообщении.

Стороны уже имеют успешный опыт взаимодействия - с участием BHEL проведена реконструкция Гродненской ТЭЦ-2.

В 2012 году BHEL поставила и провела на Гродненской ТЭЦ-2 шеф-монтаж газотурбинной установки мощностью 125 МВт. Проект стоимостью $56 млн был прокредитован Эксимбанком Индии.

Гродненская ТЭЦ-2, введенная в эксплуатацию в 1970 году, является крупнейшим генерирующим энергетическим объектом Гродненской области. Установленная мощность станции составляет 312,45 МВт.