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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

При взрыве в Ташкенте погиб подросток и пострадали 163 человека

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва на промышленном складе в Ташкенте погиб 15-летний школьник, на которого упала выбитая взрывной волной оконная рама, и 163 человека пострадали, сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

"В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте и без признаков жизни был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, общее число пострадавших в результате взрыва и пожара в Ташкенте составляет 163 человека, 24 из них госпитализированы.

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Как сообщал МЧС Узбекистана, взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел минувшей ночью в 02:43 (00:43 по московскому времени) на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом.

По данным МЧС, огонь был локализован в 05:02 (03:02 по московскому времени) прибывшими на место 16 пожарными расчетами.

В Минздраве Узбекистана подтвердили, что в результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие, не указав их точное число.

АО Uzbekistan Airports сообщило, что произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы.

Власти города заявили, что возместят ущерб, причиненный жителям домов, пострадавших при взрыве и пожаре.

По данным МЧС, ведутся работы по установлению причин произошедшего и устранению последствий.

Узбекистан Ташкент
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