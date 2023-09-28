Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

На Грецию обрушился шторм "Элиас"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Шторм "Элиас", сопровождаемый ливневыми дождями, в ночь на четверг обрушился на греческие острова Крит и Эвбея, затронул также полуостров Пелопоннес, Западную и Центральную Грецию и Аттику, сообщает греческая газета "Катимерини".

Наиболее сильные последствия шторма испытали на себе жители города Волос в области Фессалия. По сообщению спасательных служб Греции, более 3,5 тыс. человек эвакуированы из различных районов этой области. Накануне власти Волоса объявили комендантский час и запретили движение на большей части территории города.

На севере острова Эвбея вызванные штормом наводнения и ливни затопили более 40 домов и привели к разливу реки. Спасатели продолжают оказывать помощь тем, кто оказался заблокирован в затопленных домах.

В миреДва человека погибли из-за наводнений в центральной части ГрецииЧитать подробнее

Глава администрации Лимни Йоргос Цапурниотис накануне призвал жителей этого населенного пункта воздержаться от выхода на улицу, предупредив, что складывается очень опасная ситуация.

Ливневые дожди затопили также и город Ханья на севере Крита.

В связи с разрушительными последствиями прошедшего по Греции ранее шторма "Дэниел" и неспособностью спасательных служб достаточно оперативно реагировать на просьбы населения о помощи, что стало очевидным при "Элиасе", греческое правительство планирует изменить регламенты реагирования на чрезвычайные ситуации.

"На заседании кабинета министров в среду премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что частота событий, вызванных климатическим кризисом, таких как чрезвычайные погодные явления или пожары, делает необходимым включение защиты граждан и адаптации к климатическому кризису во все сферы политики властей", - пишет "Катимерини".

Согласно газете, слабым местом в реакции властей на "Элиас" и предшествовавший ему "Дэниел" стало отсутствие координации между различными министерствами и ведомствами. В обновленных протоколах в ответе на чрезвычайные природные явления будут задействоваться министерства внутренних дел, здравоохранения, транспорта, инфраструктуры, обороны, гражданской защиты и борьбы с климатическими кризисами. Также будут вовлечены местные и региональные власти.

Метеорологическая служба Греции предупреждает, что в четверг "Элиас" продолжит движение по Греции и принесет с собой сильные грозы с градом.

Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване сообщили об эвакуации в Армению 68 386 жителей Карабаха

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе не останется армян

Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Бывший глава МИД непризнанной НКР решил сдаться властям Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

Взрывом на складе в Ташкенте повредило ближайшие дома и станцию метро

Brent подорожала до $97,3 за баррель

В Ереване заявили, что страна приняла больше половины жителей Нагорного Карабаха

В Ереване заявили, что страна приняла больше половины жителей Нагорного Карабаха

Что случилось этой ночью: четверг, 28 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });