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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что не исключает встречи американского президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина в будущем.

"Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен на полях мероприятия, которое проводит издание The Atlantic, отвечая на вопрос о перспективе встречи двух лидеров.

При этом он объяснил, что для этого сначала потребуется движение в сторону украинского урегулирования.

"Потому что, в конечном счете, все, начиная с украинцев, хотят справедливого и долгосрочного мира. Так что давайте смотреть, дойдем ли мы когда-нибудь до момента, когда такое урегулирование будет возможно", - добавил Блинкен.

США Энтони Блинкен РФ Владимир Путин
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