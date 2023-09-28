Минэнерго США может открыть иностранным наблюдателям свой полигон для испытаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США предлагает открыть доступ к своему полигону, чтобы доказать, что страна не нарушает мораторий на ядерные испытания, снизить напряженность в отношениях с Россией и Китаем, сообщает в четверг Bloomberg.

"Мы привержены нашему мораторию на ядерные испытания. У нас нет проблем с тем, чтобы доказать это", - заявила заместитель главы по оборонному ядерному нераспространению из национального управления по ядерной безопасности Кори Хиндерштейн.

"Хотя мы и полагаем, что в этом вопросе и так ведем себя более транспарентно, чем кто бы то ни было в мире, мы думаем о том, чтобы пойти еще дальше", -добавила она.

По ее словам, США предложили ответные аналогичные действия КНР и России, однако ответа не получили, отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что США сформулировали такое предложение на этой неделе на полях Генконференции МАГАТЭ в Вене.

Bloomberg поясняет, что иностранных наблюдателей могу пригласить на полигон в Неваде, где США планируют провести "подкритические испытания", при которых не происходит ядерной реакции. "Специалистам могут разрешить провести там замеры радиации, просмотреть информацию и убедиться, что такие эксперименты не нарушают действующие ограничения", - пишет агентство.

В США министерство энергетики отвечает за разработку, тестирование и производство ядерных боеприпасов.