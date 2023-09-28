Белорусские банки получили доступ к системе госзакупок РФ на постоянной основе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские банки получили доступ к системе госзакупок РФ на постоянной основе в соответствии с межправсоглашением России и Белоруссии о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

"Соглашение позволит закрепить уже апробированный механизм в рамках пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе и создать прочный фундамент для дальнейшего построения единого финансового рынка двух стран в рамках Союзного государства", - информирует ведомство.

При этом отмечается, что в ходе пилотного проекта было урегулировано большинство технических и нормативных вопросов. За время действия проекта (с мая прошлого года по настоящее время), в котором принимают участие 7 белорусских банков, последними было выдано 50 банковских гарантий на сумму свыше 1 млрд российских рублей.

Как сообщалось, в проекте на добровольной основе принимают участие Сберегательный банк "Беларусбанк", Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", "Банк ВТБ (Беларусь)" и Минский транзитный банк. В начале текущего года к ним присоединились ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк Дабрабыт".

Для работы в системе гарантирования госзакупок этим банкам пришлось получить СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей. Также они должны были зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. После выполнения этих требований они были включены в перечень гарантов в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Согласно действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Летом текущего года правительство РФ также одобрило проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок в рамках ЕАЭС.

"В соглашении (тогда это был проект документа - ИФ) определены требования к банкам, которые имеют право выдавать банковские гарантии для госзакупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также ведению реестра банковских гарантий, - говорила весной текущего года помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. - Формирование перечня банков и ведение реестра будет осуществляться в том случае, если это предусмотрено законодательством государства-заказчика".

В мае документ был одобрен коллегией ЕЭК.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров называл проблему взаимного признания банковских гарантий в рамках госзакупок одним из основных препятствий для участия компаний из стран-членов ЕАЭС в закупках российских госзаказчиков. По его словам, сейчас отсутствуют возможности принятия заказчиком банковских гарантий участников закупок из государств-членов ЕАЭС для целей обеспечения заявок, исполнения контрактов.

В 2022 году российские банки выдали участникам госзакупок 894 тыс. банковских гарантий общим стоимостным объемом 1,79 трлн рублей. При этом для обеспечения исполнения контрактов было предоставлено 598 тыс. гарантий на 1,5 трлн рублей, для обеспечения заявок на участие в закупках - 216 тыс. гарантий на 218 млрд рублей, для обеспечения гарантийных обязательств - 78 тыс. гарантий на 53 млрд рублей.