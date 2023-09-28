В Литву направлены два "летающих радара" НАТО для наблюдения за действиями РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS Североатлантического альянса направлены в Литву, сообщило в четверг Объединенное воздушное командование НАТО.

"Планируется, что оба самолета будут выполнять миссии по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса", - говорится в сообщении.

Первый AWACS в четверг уже прибыл на авиабазу в Шяуляе, прибытие второго ожидается в пятницу.

"Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО", - сказал исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.

Натовские самолеты AWACS уже в ближайшие дни начнут разведывательные полеты над территорией альянса вблизи российских границ, отмечается в сообщении. Планируется, что миссия "летающих радаров" продлится несколько недель. Они входят в состав группировки из 14 натовских самолетов AWACS, базирующихся в Гайленкирхене в Германии. Для обеспечения полетов в Шяуляй направлены около 150 военнослужащих альянса.