Объем потребкредитования в Великобритании в августе достиг максимума с 2018 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чистый объем кредитов, привлеченных жителями Великобритании, в августе достиг максимума с апреля 2018 года и составил 1,644 млрд фунтов стерлингов (почти $2 млрд), по данным Банка Англии.

В июле этого года показатель составлял 1,271 млрд фунтов, в августе прошлого года - 1,17 млрд фунтов.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение до 1,3 млрд фунтов, сообщает Trading Economics.

Число одобренных ипотечных кредитов в минувшем месяце сократилось до 45,4 тыс. по сравнению с 49,5 тыс. в июле. Это минимальный уровень за полгода. Средняя эффективная ставка по кредитам поднялась за месяц на 16 базисных пунктов и теперь составляет 4,82% годовых.

Количество одобренных операций по рефинансированию в августе снизилось до 25 тыс. с 39,3 тыс. месяцем ранее. Данный показатель находится на самой низкой отметке с июля 2012 года.

Средняя эффективная ставка по новым срочным депозитам для физлиц выросла на 18 б.п. - до 5,12% годовых, сообщается в пресс-релизе британского ЦБ.