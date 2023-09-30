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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Два человека погибли в результате падения самолета в Казахстане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана во время учебно-тренировочного полета разбился самолет, два человека погибли, сообщил комитет гражданской авиации страны в субботу.

"30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших", - говорится в сообщении.

Департамент по расследованию происшествий министерства транспорта проводит расследование по данному факту.

Казахстан Карагандинская область
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