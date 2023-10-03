Дели потребовал от Оттавы отозвать из Индии более 40 канадских дипломатов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индийское правительство потребовало от Канады до 10 октября отозвать 41 своего дипломата, сообщила во вторник Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, "дипломатические отношения между Дели и Оттавой достигли самой низкой точки" после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийское правительство может стоять за убийством лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха, признанного в Индии террористом. Он был застрелен 18 июня.

Вслед за заявлением премьера канадские власти выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата, мотивировав это его причастностью к работе разведки Индии. В ответ Дили объявил о высылке канадского дипломата.

Индия категорически отвергла обвинения в убийстве Сингха. В Дели сочли обвинения абсурдными и необоснованными. В МИД Индии также обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела страны и в деятельность, направленную против Индии.