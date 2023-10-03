На севере Италии автобус рухнул с эстакады, более 20 человек погибли

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минимум 21 человек погиб в результате автокатастрофы в Венеции, сообщают во вторник вечером итальянские СМИ.

Еще 15 человек получили ранения, а четыре или пять пока считаются пропащими без вести. Инцидент произошел в районе Местре, через который осуществляется связь с частью города, расположенного на Венецианской лагуне.

По сообщению СМИ, автобус рухнул на землю с высоты в примерно 30 метров, после чего загорелся. По данным властей, в автобусе находились граждане Украины.