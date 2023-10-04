Киргизский криминальный авторитет застрелен в Бишкеке в ходе операции спецслужб

Камчы Кольбаев был включен США в список крупнейших наркобаронов мира

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В ходе спецоперации в Бишкеке застрелен криминальный авторитет Камчы Кольбаев, сообщили в среду в Госкомитете национальной безопасности Киргизии.

"Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев) ликвидирован в ходе спецоперации по его задержанию", - заявили в ГКНБ.

По информации спецслужб, Кольбаев ликвидирован при вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ.

"В рамках проводимой работы расследуются ряд уголовных дел в отношении активных членов организованных преступных групп и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере. Также проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Камчы Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке "Доо", - отметили в ГКНБ.

В среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Кольбаев находится в ресторане на улице Ибраимова. Игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, Кольбаев открыл по ним огонь.

"В результате преступных действий Камчы Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, сотрудниками спецподразделения был открыт ответный огонь на поражение", - добавили в ГКНБ.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статьям "Создание организованной преступной группы, незаконный оборот оружия", "Покушение на убийство", проводятся неотложные следственные действия.

"Врачами констатирована смерть Асанбека на месте от полученных пулевых ранений, жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется", - добавили в ГКНБ.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Бишкеке у здания "Учкун" были слышны звуки выстрелов, там находились бойцы спецподразделения, дежурили кареты скорой помощи. По словам очевидцев, на месте были замечены генеральный прокурор страны Курманкул Зулушев и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

В августе стало известно, что уголовное дело в отношении Кольбаева прекращено за истечением срока давности.

"Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек (Кольбаев) подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", - сообщил тогда ГКНБ.

До этого Кольбаева задерживали в октябре 2020 года. Ему вручили уведомление о подозрении по статье "Создание преступной организации или участие в ней" Уголовного кодекса Киргизии.

В чем обвиняли Кольбаева власти США

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в черный список имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в числе которых был и Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из черного списка на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.

За информацию, ведущую к разрушению преступной сети Кольбаева или его аресту, Госдепартамент США готов выплатить вознаграждение в $5 млн.