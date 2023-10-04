ЦПВС сообщил о 13 новых нарушениях западной коалицией пространства Сирии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить на брифинге в среду

Он подчеркнул, что "в сентябре со стороны "коалиции" зафиксировано 362 случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кулить сообщил также, что "за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Идлиб - 3 обстрела. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения".