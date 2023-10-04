Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

ЦПВС сообщил о 13 новых нарушениях западной коалицией пространства Сирии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить на брифинге в среду

Он подчеркнул, что "в сентябре со стороны "коалиции" зафиксировано 362 случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кулить сообщил также, что "за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Идлиб - 3 обстрела. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения".

Алеппо Вадим Кулить F-16 Идлиб Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Пашинян отправится на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки

Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки

Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });