Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии
Объявлена угроза цунами
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Тихом океане на юго-востоке Японии, объявлена угроза цунами, передает телеканал NHK.
"Землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром близ острова Торисима, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для архипелага Идзу", - сообщает телеканал.
Уточняется, что землетрясение произошло в 11:00 (05:00 по Москве), его очаг залегал на глубине 10 километров.
Ожидаемая высота волны цунами - до 1 метра, подойдет она к островам Идзу в ближайший час.
Власти призывают людей держаться подальше от побережья.
Население архипелага Идзу около 25 тысяч человек.