Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии

Объявлена угроза цунами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Тихом океане на юго-востоке Японии, объявлена угроза цунами, передает телеканал NHK.

"Землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром близ острова Торисима, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для архипелага Идзу", - сообщает телеканал.

Уточняется, что землетрясение произошло в 11:00 (05:00 по Москве), его очаг залегал на глубине 10 километров.

Ожидаемая высота волны цунами - до 1 метра, подойдет она к островам Идзу в ближайший час.

Власти призывают людей держаться подальше от побережья.

Население архипелага Идзу около 25 тысяч человек.