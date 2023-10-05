В Индии жертвами наводнения стали не менее 14 человек

Москва. 5 октября. На северо-востоке Индии наводнения, вызванные внезапным ливнем, затопили несколько городов штата Сикким. По предварительным данным, погибли не менее 14 человек, еще 102 пропали без вести, сообщает АР со ссылкой на агентство Press Trust of India и заявления администрации штата.

Наводнение началось 4 октября. По данным чиновников, потребовалась масштабная эвакуация, в 26 пунктах временного размещения к четвергу укрылось около 22 тысячи эвакуированных. Также сообщается о спасении примерно 2 тысяч пострадавших.

В числе пропавших без вести 22 военнослужащих.

Наводнения смыли 11 мостов и повредили или уничтожили более 270 домов, в четырех районах штата закрылись школы.

Ученые выясняют возможную связь наводнения с землетрясением, которое случилось в Непале 3 октября и могло вызвать переполнение реки Тиста и, возможно, прорыв плотины, пишет The Times of India.