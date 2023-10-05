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Dish Network стала первой компанией, оштрафованной за космический мусор

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network стал первой компанией, которая получила штраф за засорение космического пространства, сообщает MarketWatch.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) наложила на провайдера взыскание в размере $150 тыс. за то, что он не смог надлежащим образом свести с орбиты свой спутник EchoStar-7.

Регулятор установил, что в прошлом году после выведения спутника из эксплуатации он был оставлен на высоте около 122 км над дугой геостационарной орбиты, что значительно меньше 300 км, предусмотренных лицензией. В результате EchoStar-7 может оказаться на пути движения действующих спутников.

Dish Network признала вину и согласилась выплатить штраф, а также выполнить ряд требований FCC. В компании объяснили случившееся недостаточным уровнем топлива, что не позволило совершить необходимые маневры.

"Это прорывное решение, которое ясно дает понять, что FCC обладает мощными правоприменительными полномочиями и возможностями для обеспечения соблюдения жизненно важных правил в области борьбы с космическим мусором", - подчеркнул представитель регулятора.

В настоящее время проблема засорения космоса становится все более актуальной: по данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в космическом пространстве может находиться до 170 млн единиц мусора.

Мусор увеличивает затраты на проведение космических операций, поскольку угрожает безопасности астронавтов и спутников, вынуждая принимать дополнительные меры защиты, а также ограничивает возможности запуска космических аппаратов и в конечном итоге может сделать непригодными для использования целые орбиты, отмечается в отчете NASA.

Акции Dish Network потеряли в цене 3,4% по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 64,6%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11%.

США Dish Network
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