Польша нарастила численность армии до 186 тысяч солдат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Польша увеличила численность своей армии почти вдвое за последние восемь лет.

"У нас уже более 186 тысяч солдат с оружием в руках, - написал в микроблоге министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. - Мы последовательно создаем сильнейшую сухопутную армию в Европе".

В марте представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что численность польских вооруженных сил в 2015 году составляла 95 тысяч солдат.

Ранее Минобороны Польши заявляло о намерении увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тысяч человек к 2035 году.