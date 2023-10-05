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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Польша нарастила численность армии до 186 тысяч солдат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Польша увеличила численность своей армии почти вдвое за последние восемь лет.

"У нас уже более 186 тысяч солдат с оружием в руках, - написал в микроблоге министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. - Мы последовательно создаем сильнейшую сухопутную армию в Европе".

В марте представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что численность польских вооруженных сил в 2015 году составляла 95 тысяч солдат.

Ранее Минобороны Польши заявляло о намерении увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тысяч человек к 2035 году.

Мариуш Блащак Минобороны Польша
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