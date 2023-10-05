В парламент Молдавии внесен проект резолюции о вотуме недоверия правительству

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционная в парламенте Молдавии фракция Блока коммунистов и социалистов в четверг внесла в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Дорина Речана.

Текст документа представила с трибуны парламента депутат Татьяна Кунецки.

"Правительство, сформированное из людей по принципу политической лояльности, еще больше ухудшило социально-экономическую ситуацию. Второй год подряд правительство не представляет парламенту отчет о своей деятельности. Министры вышли из-под парламентского и народного контроля...", - отметили авторы.

Одним из аргументов Кунецки назвала сохранение режима чрезвычайного положения в Молдавии без должной аргументации и неудовлетворительной ситуации в экономике, а также "провалы в социальной политике".

Кроме того, по ее мнению, "непрофессионализм правительства спровоцировал кризис во всех областях - экономике, социальном обеспечении, энергетической безопасности".

"В отличие от других стран, которые прибегли к "беспрецедентным" мерам поддержки экономики, правительство этого не сделало. ВВП сократился в 2022 году на 5,9%, а в первом полугодии текущего года - на 2,4%. В Молдове растут только долги и цены. Экономика вошла в рецессию, и, если не принять срочных мер, произойдет коллапс", - подчеркивает фракция БКС.

Согласно законодательству, для внесения инициативы о вотуме недоверия правительству необходимы подписи не менее одной четверти депутатов парламента (26 из 101). Проект резолюции должен рассматриваться на ближайшем заседании парламента. Для отставки правительства необходимы голоса большинства депутатов (51 из 101). У правящей партии "Действие и солидарность" - 63 мандата.