ЕС полностью освободил от пошлин и квот закупки сельхозпродукции из Молдавии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз полностью освободил от пошлин и квот импорт сельскохозяйственной продукции из Молдавии, продлив и расширив ныне действующий временный льготный режим.

"Продление и расширение (льготных) мер направлено на то, чтобы и дальше расширять существующие торговые потоки из Молдавии в ЕС, а это поддержит молдавскую экономику", - заявил Эктор Гомес Эрнандес - министр промышленности, торговли и туризма Испании, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что принятое решение Совета ЕС особенно важно, учитывая продолжающиеся военные действия на Украине, а также то, что год назад Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.

В основном торговля между ЕС и Молдавией либерализована по Соглашению об ассоциации от 2014 года. Пошлинами был обложен импорт в ЕС только семи продуктов: слив, столового винограда, яблок, помидоров, чеснока, вишни и виноградного сока. Введенный год назад и действующий до 24 июля льготный режим предусматривает беспошлинные квоты для этих товаров. Нынешнее решение приостанавливает на год действие всех оставшихся тарифных квот (TRQ).

Льготный режим импорта из Молдавии указанных продуктов повлечет за собой потерю таможенных поступлений ЕС, но она составит около 0,3 млн евро в год, поэтому ее влияние на союзный бюджет будет "очень ограниченным", говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что эти меры помогут Молдавии еще больше переориентировать свой экспорт на ЕС. В целом его объем увеличился с 1,8 млрд евро в 2021 году до 2,6 млрд евро в 2022 году.