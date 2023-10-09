Норвежская Frontline купит у бельгийской Euronav 24 танкера за $2,35 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Норвежская Frontline покупает 24 танкера класса VLCC (сверхкрупные танкеры) у бельгийской Euronav за $2,35 млрд.

Средний возраст приобретаемых судов составляет 5,3 года, говорится в пресс-релизе Frontline.

В апреле прошлого года Frontline и Euronav договорились о слиянии, в результате которого была бы создана компания с крупнейшим в мире флотом супертанкеров. Однако в январе текущего года Frontline отказалась от сделки, и Euronav попыталась оспорить это решение, заявив, что оснований для ее разрыва нет.

Соглашение, объявленное в понедельник, завершает все разбирательства, говорится в пресс-релизе.

По его условиям, Frontline и Famatown Finance (обе контролируются норвежским судоходным магнатом Йоном Фредриксеном) продадут все принадлежащие им акции Euronav бельгийской группе Compagnie Maritime Belge (CMB) по цене $18,43 за бумагу.

Frontline и Famatown Finance владеют в общей сложности 26,12% акций Euronav. После закрытия сделки, которое ожидается в четвертом квартале, CMB будет владеть 49,05% акций Euronav.

В дальнейшем CMB намерена сделать публичное предложение о выкупе оставшихся акций Euronav, говорится в ее сообщении.

Frontline профинансирует покупку судов Euronav за счет средств от продажи ее акций ($252 млн), а также заемных средств.

Бумаги Frontline прибавляют в цене 4,6% на торгах в Осло в понедельник, стоимость акций Euronav в Брюсселе поднялась на 2,8%.

Frontline является мировым лидером в сфере морской перевозки нефти и нефтепродуктов.