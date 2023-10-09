Италия получила от ЕК 18,5 млрд евро за постпандемийное восстановление

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) перечислила Италии 18,5 млрд евро за успехи в реализации финансируемой ЕС программы постпандемийного восстановления на 200 млрд евро, пишет Financial Times.

Платеж за реформы и инвестиции во втором полугодии 2022 года - третий от ЕК в рамках указанной инициативы - долго задерживался из-за разногласий между Брюсселем и Римом по вопросу исполнения итальянской стороной обязательства по решению жилищных вопросов учащихся.

Ожидалось, что Еврокомиссия перечислит 19 млрд евро, однако стороны договорились сократить выплату на 500 млн евро.

Всего Италия получила в рамках программы 85,4 млрд евро, или около 44% причитающейся ей суммы. Четвертая выплата - за результаты первого полугодия 2023 года - также может серьезно задержаться, отмечает газета.