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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Американская Unity Software объявила об уходе CEO

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, объявил о немедленном уходе Джона Ричителло с постов президента, главного исполнительного директора, а также председателя и члена совета директоров.

Исполняющим обязанности CEO назначен Джеймс Уайтхерст, совет директоров возглавил Рулоф Бота, говорится в пресс-релизе Unity. Совет директоров также начнет поиск постоянного главы компании.

Причины ухода Ричителло не раскрываются, но MarketWatch напоминает о критике со стороны представителей игровой индустрии в адрес Unity в связи с введением в сентябре комиссий за каждое скачивание игр на ее движке. Позднее компания принесла извинения разработчикам игр и обновила структуру комиссионных вознаграждений.

Unity в новом пресс-релизе также подтвердила прогноз на третий квартал. В августе компания прогнозировала выручку в $540-550 млн по итогам июля-сентября. Опрошенные FactSet аналитики ожидают $555 млн.

Финансовые результаты Unity за указанный период будут опубликованы 9 ноября.

Unity Software
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