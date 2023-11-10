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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Американская Unity Software в III квартале сократила чистый убыток вдвое

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американская Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, в третьем квартале сократила чистый убыток вдвое, однако выручка не оправдала ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $125,3 млн, или 32 цента в расчете на акцию, по сравнению с $250 млн, или 84 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $544,2 млн с $322,9 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее на уровне $554 млн.

В Unity Software назвали результаты прошедшего квартала неоднозначными и не стали давать прогнозы финансовых показателей.

Котировки акций Unity Software упали на дополнительных торгах в четверг на 12,2% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании уменьшилась на 32% (до $10 млрд), в то время как индекс S&P 500 снизился на 2,7%.

Unity Software США
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