Турция, Румыния и Болгария в ноябре могут начать разминирование в Черном море

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Турция, Румыния и Болгария в ноябре могут сформировать совместную группу по расчистке своих территориальных вод от мин, которые могли туда заплыть из-за событий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, эти три страны-участницы НАТО продолжают обсуждать детали соглашения, но могут создать такую группу уже в ноябре.

Собеседники Bloomberg сообщили, что в рамках инициативы в Черном море не будут размещать дополнительные корабли НАТО.

Одна из целей миссии - доказать, что эти три страны способны сами решить проблему, заявил один из источников.

С начала спецоперации России на Украине союзники по НАТО усилили наблюдение и разведывательную деятельность в регионе, при этом они не активизировали деятельность непосредственно на Черном море, напоминает агентство.