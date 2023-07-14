Военные РФ предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что фиксируют минную опасность на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.

"Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что данная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря.

"Подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место. В марте 2022 года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Трагедии тогда удалось избежать", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что в акватории Черного моря из-за действий Украины в настоящее время дрейфует "неизвестное количество мин".