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Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая рассматривают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пекин планирует, в частности, новые инвестиции в инфраструктуру, в том числе, в проекты охраны водных ресурсов, отмечают источники.

В случае размещения дополнительных госбумаг, дефицит бюджета КНР превысит потолок в 3% ВВП, установленный властями страны в марте, отметил один из источников.

Власти Китая могут обнародовать планы выпуска дополнительных гособлигаций в текущем месяце, сообщил другой источник.

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Такое решение будет означать изменение позиции китайских властей, до сих пор избегавших масштабных бюджетных стимулов, несмотря на углубление кризиса на рынке жилья и дефляционное давление. Эти факторы ставят под угрозу достижение цели 5%-го роста ВВП КНР в этом году, отмечают эксперты.

"Специальный выпуск дополнительных госбумаг правительством КНР даст ему больше ресурсов на то, чтобы добиться более быстрого и устойчивого экономического роста, - говорит главный экономист Jones Lang Lasalle Inc. Брюс Пан. - Восстановление экономики Китая может стать эстафетой, которую начнут инфраструктурные инвестиции, а затем подхватят расходы бизнеса и потребителей".

Слабые темпы роста экономики КНР негативно сказываются как на китайских акциях и ценах на сырье, так и, например, на результатах международных компаний, включая производителя спортивных товаров Nike Inc. и LVMH, выпускающей товары класса "люкс".

Пекин долгое время пытается удерживать дефицит госбюджета на уровне ниже 3% ВВП, отчасти для того, чтобы контролировать финансовые риски. В последнее время, однако, как внутренние аналитические организации, связанные с государством, так и глобальные эксперты, призывают КНР поднять допустимый потолок госдолга.

Планы выпуска дополнительных бондов, которые рассматриваются министерством финансов и Государственным комитетом по делам развития и реформ (NDRC) Китая, подлежат окончательному утверждению Госсоветом КНР, отмечают источники.

Китай
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