Утечку на радиаторе "Науки" сфотографируют в ходе работ в открытом космосе 25 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе работ в открытом космосе, запланированных на 25 октября, осмотрят и сфотографируют место утечки на резервном контуре радиатора модуля "Наука", чтобы выяснить причины ее возникновения. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" во вторник.

"Космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле "Наука" для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что осмотр и фотографирование места утечки будут выполнены в дополнение к ранее запланированным задачам выхода, среди которых – установка на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" радиолокатора для наблюдения земной поверхности и запуск студенческого наноспутника "Парус-МГТУ" для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента Международной космической станции. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.