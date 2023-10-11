Первый самолет с американскими боеприпасами приземлился в Израиле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый самолет с американскими боеприпасами приземлился в Израиле, сообщают СМИ со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.

Самолет прибыл на израильскую авиабазу Неватим ночью во вторник.

"Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям", - заявили в ЦАХАЛе.

Ранее во вторник президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля были инструменты, необходимые для самообороны, и что США увеличивают военную помощь Израилю.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин во вторник поговорил по телефону с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Остин также подтвердил, что США готовы ускорить развертывание средств противовоздушной обороны и боеприпасов в соответствии с просьбой Израиля.