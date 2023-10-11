Израиль сконцентрировал на границе с сектором Газа 300 тыс. военных

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - К настоящему времени на границе с сектором Газа Израиль сосредоточил около 300 тыс. военнослужащих, а также бронетанковую технику и артиллерию, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

"Мы в районы, прилегающие к сектору Газа, направили нашу пехоту, бронетанковые, артиллерийские войска, и многих других солдат из резерва направили в различные бригады и дивизии общей численностью 300 тыс. человек", - говорится в его видео сообщении в соцсети Х.

По словам чиновника, "сейчас они находятся недалеко от сектора Газа, готовясь выполнить приказ - миссию, порученную нам израильским правительством".

"Это делается для того, чтобы убедиться, что у ХАМАС в конце этой войны не будет никаких военных возможностей, с помощью которых они могли бы угрожать израильским гражданским лицам или убивать их", - добавил он.

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в южных районах Израиля продолжается кампания мобилизации, туда прибывает все больше военнослужащих и резервистов, тяжелой военной техники.

В сообщении отмечается, что "люди здесь верят, что наземное вторжение в Газу произойдет практически со дня на день", хотя официально об этом не объявлялось.