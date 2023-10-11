Израиль нанес удары по более чем 2,6 тыс. целей в секторе Газа

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения конфликта с движением ХАМАС атаковала 2 687 целей в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные военных.

Согласно этим данным, среди целей - 1 329 многоэтажных зданий, где располагались силы ХАМАС, в том числе штабы движения.

По информации ЦАХАЛ, израильские военные также осуществили удар по Исламскому университету сектора Газа, "который являлся учебным заведением по разработке и производству вооружений", а также "основным учебным центром для инженеров ХАМАС".

Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Омер Тишлер в свою очередь заявил, что израильские истребители бомбардируют сектор Газа "в беспрецедентных масштабах". По его словам, Израиль не наносит удары по мирным жителям в анклаве, однако эти удары больше не являются "хирургическими".

"Мы действуем четко и профессионально, но не хирургически", - приводит The Times of Israel слова Тишлера.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что по меньшей мере, 169 израильских солдат погибли с момента нападения ХАМАС.

Напряженность в регионе резко возросла после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, ранены 2,8 тыс. человек. Более сотни израильтян захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа достигло 1 055 человек, число раненых - 5 184.