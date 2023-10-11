В ЕС одобрили комплекс мер для смягчения демографической проблемы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) утвердила в среду набор мер для смягчения демографической проблемы в ЕС, который включает нормативно-правовые и политические инструменты, финансирование ряда программ.

"В ближайшие годы, в отсутствие согласованных и решительных действий по этим вопросам, население ЕС может продолжать сокращаться и стареть, что окажет негативное влияние на экономику, общество и долгосрочную конкурентоспособность ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.

"Если такие тенденции сохранятся, они могут усугубить нехватку рабочей силы и усилить давление на государственные бюджеты, глубоко влияя на инвестиции и производительность", - отмечается в документе.

Тревогу Брюсселя разделяет гражданское общество ЕС. Так, согласно опубликованному в тот же день опросу Евробарометра, 7 из 10 европейцев согласны с тем, что демографические тенденции ставят под угрозу долгосрочное экономическое процветание и конкурентоспособность ЕС. Наиболее острыми демографическими проблемами считаются старение населения (42%), сокращение численности населения трудоспособного возраста и нехватка рабочей силы (40%).

В каждой стране союза демографическая проблема проявляется по-разному, и правительства борются с ее негативными последствиями собственными мерами. Подход Брюсселя не содержит конкретных инструкций и сосредоточен на четырех основных направлениях.

Речь идет о поддержке родителей путем предоставления льгот на работе и улучшения доступа к качественному уходу за детьми; о расширении возможностей молодежи в профессиональном развитии, в доступе к рынку труда и жилью; о поддержке благосостояния старших поколений путем реформ и соответствующей политики на рынке труда; о решении проблемы нехватки рабочей силы путем "управляемой легальной миграции".

На первом плане – меры по оптимальному использованию трудовых и интеллектуальных ресурсов внутри ЕС. Например, отмечается, что цифровые технологии могут повысить конкурентоспособность Европы и помочь компенсировать последствия демографических изменений.