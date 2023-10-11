Испания рассчитывает подготовить 4 тыс. украинских военных

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Испания рассчитывает подготовить до 4 тысяч украинских военных на своей территории, сообщает EFE со ссылкой на заявление министра обороны страны Маргариты Роблес.

"Мы выполняем работу по учебной подготовке в Толедо и в других городах Испании. Порядка 2 тыс. украинских солдат уже проходят подготовку в Испании. Мы рассчитываем в итоге подготовить до 4 тыс.", - сказала она.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует стремиться до конца года выйти на показатель в 40 тыс. прошедших подготовку в Европе украинских военнослужащих.