С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Налоговая служба США (Internal Revenue Service, IRS) хочет доначислить налоги для Microsoft Corp. на $28,9 млрд плюс пени и проценты. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Microsoft получила от IRS соответствующие уведомления о предлагаемых корректировках (Notice of Proposed Adjustment, NOPA) за период с 2004 по 2013 год. Претензии налоговиков в основном касаются трансфертного ценообразования.

При этом IRS не учла налоги, уплаченные Microsoft в соответствии с законом Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), которые могут уменьшить задолженность на сумму до $10 млрд, подчеркнул в блоге компании ее вице-президент по мировым налогам и таможенным процедурам Дэниел Гофф.

По его словам, уведомления не содержат окончательного решения.

Компания также сообщила, что располагает адекватными резервами на непредвиденные начисления по налогу на прибыль, но не согласна с корректировками и намерена обжаловать их вначале через саму IRS, а если потребуется, то и в судебном порядке.

В ближайшие 12 месяцев Microsoft не ожидает ни окончательного разрешения ситуации, ни существенных изменений в соответствующих налоговых резервах.

Акции компании подешевели на 0,4% на дополнительных торгах в среду.