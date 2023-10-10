ОАЭ предостерегли власти Сирии от вмешательства в конфликт Израилея и ХАМАС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты предупредили правительство Сирии, чтобы оно не вмешивалось в конфликт между ХАМАС и Израилем и не допустило нападений на Израиль с сирийской территории, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, официальные лица ОАЭ направили свои сообщения высокопоставленным сирийским чиновникам и проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своем общении с сирийцами.

Ряд стран, включая США, обеспокоены тем, что военные действия между Израилем и ХАМАС могут перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт.

"Сейчас не время для какой-либо враждебной Израилю стороны использовать эти нападения в своих интересах", - ранее заявили лидеры Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и США.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.