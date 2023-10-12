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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Пентагон пока не видит признаков концентрации сил "Хезболлы" близ Израиля

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские военные на данный момент не видят признаков стягивания сил ливанской группировки "Хезболла" к границе с Израилем, сообщил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не замечаем признаков концентрации сил на границе", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее НАТО и США предупредили, что странам и группировкам не следует пытаться напасть на Израиль в то время, как это государство ведет боевые операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Пентагон Израиль Хезболла
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