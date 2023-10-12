Аббас призвал Израиль и ХАМАС воздержаться от насилия над мирными жителями

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал Израиль и движение ХАМАС воздержаться от убийства мирных граждан, а также открыть гуманитарные коридоры из сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

"Мы отвергаем практику убийства мирных граждан или насилие над ними с обеих сторон, потому что это противоречит морали, религии и международному праву", - приводит агентство слова Аббаса.

Президент Палестины провел встречу с королем Иордании Абдуллой II, на которой они обсудили пути для "завершения агрессии" против палестинского народа в секторе Газа и на Западном Берегу.

Аббас отметил необходимость предоставить гуманитарную и медицинскую помощь в сектор Газа, в частности запустить туда воду и электричество, а также открыть гуманитарные коридоры из сектора Газа.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.