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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду перенесли на 13 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду переносится с 12 на 13 октября из-за непогоды в районе старта. Об этом сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы отказываемся от запуска миссии Psyche 12 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Запуск теперь планируется осуществить в 10:19 по времени Восточного побережья США (17:09 по Москве) в пятницу, 13 октября, с Космического центра имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении управления.

Ранее в НАСА сообщали, что запуск может быть перенесен на любой день в промежутке с 12 по 25 октября.

Первоначально старт миссии к "Психее", расположенной в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год. Однако в июне 2022 года директор Лаборатории реактивного движения НАСА Лори Лешин сообщила, что программное обеспечение, необходимое для благополучной отправки зонда к астероиду, не было достаточно протестировано и специалисты не успеют провести все испытания к моменту запуска.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле.

NASA НАСА Марс Psyche
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