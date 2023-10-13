Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что желает отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал The Rolling Stone со ссылкой на два осведомленных источника.

По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные переговоры с различными произраильскими союзниками Республиканской партии и спонсорами, которые хотят знать, как Трамп будет решать израильско-палестинские вопросы в случае переизбрания.

Как сообщается, Трамп поделился несколькими идеями, среди которых прекращение всякой помощи палестинцам, а также захват и экстрадиция некоторых деятелей ХАМАС.

"Бывший президент и бывший близкий союзник премьер-министра Израиля выразил свое сильное желание, чтобы Нетаньяху ушел к тому времени, когда Трамп потенциально вернется к власти в 2025 году ", - заявили источники.

По их словам, Трамп считает, что израильский парламент должен объявить Нетаньяху "импичмент".

Экс-президент спросил нескольких давних советников, следует ли ему сейчас публично призвать Нетаньяху уйти с поста премьер-министра, отметили собеседники издания. Некоторые доверенные лица и союзники рекомендовали ему не делать этого, говорится в публикации.

Своими заявлениями "Трамп мстит Нетаньяху, который не поддержал его после выборов президента в 2020 году", пишет The Rolling Stone.

Заявления Трампа в отношении руководства Израиля уже вызвали критику со стороны других кандидатов в президенты США от Республиканской партии, включая губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Кроме того, комментарии могут вызвать еще большую критику со стороны других республиканцев, которая в основном настроены произраильски, отмечает журнал.