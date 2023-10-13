ХАМАС призвал игнорировать требование к 1,1 млн жителей сектора Газа уйти на юг

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после того, как власти Израиля предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

"Мы призываем (...) оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты", - заявили в ХАМАС.

AP отмечает, что требование Израиля, по-видимому, связано с подготовкой к началу наземной операции в секторе Газа.

Тем временем, по информации "Аль-Джазиры", улицы населенных пунктов на севере сектора Газа пусты, не видно машин, не считая карет скорой помощи. Из-за перебоев с интернетом и выхода из строя телефонной связи многие палестинцы еще не знают о необходимости эвакуироваться.

Ранее в ООН сообщили, что вечером в четверг получили от израильских властей директиву, требующую более чем от 1 млн жителей сектора Газа перейти в его южные районы.

"Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий", - говорилось в заявлении официального представителя генсека ООН Антонио Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Он сказал, что ООН настоятельно призывает отменить приказ во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию".

Дюжаррик уточнил, что приказ израильских военных также распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах ООН, включая школы, и медицинские центры.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.