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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Израиль предупредил ООН о необходимости переселить 1,1 млн жителей сектора Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава, сообщает официальный представитель генсека ООН Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Организация Объединенных Наций заявила рано утром в пятницу, что израильские военные сообщили ей, что около 1,1 млн палестинцев в Газе должны переселиться на юг анклава в течение следующих 24 часов.

"Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Он сообщил, что ООН настоятельно призывает отменить любой такой приказ во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию".

Дюжаррик уточнил, что приказ израильских военных также распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах ООН, включая школы, медицинские центры и клиники.

Израиль ООН сектор Газа
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