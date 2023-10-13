Китайский регулятор выдал EHang разрешение на запуск беспилотного летающего такси

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Китая (CAAC) выдало компании EHang Holdings сертификат летной годности на беспилотное летающее такси, способное перевозить до двух пассажиров, сообщает CNBC.

Двухместный летательный аппарат под названием EH216-S оборудован 16 пропеллерами, работающими от электрических двигателей, и может лететь со скоростью около 100 км/ч в течение 25 минут.

Успешная сертификация воздушного судна в Китае значительно облегчит получение разрешений на эксплуатацию в США, а также в странах Европы и Юго-Восточной Азии, отметил основатель и генеральный директор EHang Хуа Чжи Ху. По его словам, компания планирует начать экспансию на зарубежные рынки в следующем году.

На данный момент производитель беспилотников уже получил более 1,2 тыс. предварительных заказов на EH216-S от клиентов из разных стран, в том числе от японской чартерной авиакомпании AirX.

Кроме того, в ближайшие пять лет EHang в сотрудничестве с туристическим оператором Xiyu Tourism намерена запустить не менее 120 летательных аппаратов для проведения воздушных экскурсий по природным достопримечательностям Китая.

О дате и месте совершения первого пассажирского рейса с использованием беспилотного летающего такси пока не сообщается.

Акции EHang, зарегистрированной в США, прибавляют в цене 23,8% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась почти в 2,5 раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 29,7%.