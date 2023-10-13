Юрфирмы Allen&Overy и Shearman проведут слияние в компанию с годовой выручкой в $3,5 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Партнеры юридических фирм Allen & Overy и Shearman & Sterling подавляющим большинством голосов одобрили их слияние в компанию, годовая выручка которой предварительно оценивается в $3,5 млрд, сообщает Financial Times.

В результате соглашения сторон будет создана новая фирма под названием A&O Shearman, в штат которой войдут почти 4 тыс. юристов, в том числе около 800 партнеров. С учетом финансовых показателей участников сделки A&O Shearman может занять третье место в мире по объему выручки среди профильных организаций.

Слияние станет историческим событием для обеих компаний и революционным шагом для всей юридической отрасли, заявил старший партнер Allen & Overy Вим Дейонг.

Allen & Overy стала первой за более чем 20 лет компанией из так называемого магического круга (пятерки крупнейших британских юридических фирм), которая заключила сделку такого рода с американским конкурентом. В целом отраслевым компаниям из Великобритании уже долгое время не удается оспорить доминирование на рынке США местных фирм.

Для нью-йоркской Shearman & Sterling соглашение ознаменовало окончание сложного периода, в течение которого компания со 150-летней историей лишилась части сотрудников после безуспешных переговоров о слиянии с Hogan Lovells и подверглась реструктуризации, направленной на повышение ее прибыльности.

Завершение сделки намечено на май 2024 года.