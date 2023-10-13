WADA намерено оспорить несогласие РУСАДА со статусом несоответствия антидопинговому кодексу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии со статусом несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу и собирается передать этот вопрос на рассмотрение Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщается на сайте WADA в пятницу.

"Сегодня ВАДА получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает утверждение ВАДА о несоблюдении (Всемирного антидопингового кодекса - ИФ), а также предлагаемые последствия и условия восстановления. ВАДА в ближайшее время передаст этот вопрос на рассмотрение Спортивного арбитражного суда (CAS)", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что последствия решения WADA в отношении российской организации не будут применяться до тех пор, пока CAS не вынесет свой вердикт.

"До тех пор, пока не будут выполнены все условия восстановления, РУСАДА не может быть рассмотрено на предмет восстановления", - заявили в организации.

Ранее WADA заявляло, что Россия "не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за выявленных в сентябре 2022 года несоответствий в национальном законодательстве, которые не были устранены".

В декабре 2019 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. Также России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.